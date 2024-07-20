Эдди Хирн назвал топ-боксера, который может завершить карьеру непобежденным

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный промоутер Эдди Хирн, клиентом которого является экс-чемпион мира Энтони Джошуа, высказался о чемпионе мира в легком весе по версии WBC Шакуре Стивенсоне.

«Я считаю, что Шакур является одним из лучших бойцов в мире. Он может завершить карьеру непобежденным. Я думаю, что он не является настолько известным боксером, каким должен быть.

Шакур должен был быть большой звездой, но сейчас это не так. Он мне нравится, он замечательный боец. Я думаю, что он был бы невероятным дополнением к команде Matchroom. Если он будет доступен, мы будем вести разговор о подписании контракта с ним», – сказал Хирн.

Стивенсон в ближайшее время прекратит сотрудничество с промоутерской организацией Top Rank и, вероятно, начнет сотрудничество с организацией Matchroom, главой которой является Хирн.

Ранее Стивенсон унизил Ломаченко после победы над Арутюняном.

sport.ua