Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Александр Овечкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хоккеисты сборной НХЛ празднуют заброшенную шайбу. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Игорь Никитин и Роман Ротенберг — тренеры команды звезд КХЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Евгений Малкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Девушка из группы поддержки. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Евгений Малкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Александр Овечкин на рисунке болельщицы. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Звезды НХЛ вышли на лед в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Владислав Гавриков (№ 84). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Александр Овечкин (справа) был признан лучшим игроком матча. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Александр Овечкин, Павел Бучневич и Евгений Малкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Посмотреть на звезд мирового хоккея собралась полная арена. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Александр Овечкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Болельщики на матче российских звезд. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Роман Ротенберг и Александр Овечкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Александр Радулов и Илья Ковальчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Илья Ковальчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Игорь Ларионов, Олег Знарок и Алексей Жамнов — тренеры команды звезд НХЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Доходы от матча пойдут на благотворительность. Фото Дарья Исаева, «СЭ» 1/19

Звезды НХЛ и КХЛ сыграли вничью со счетом 8:8 в благотворительно матче в Москве. Встреча прошла на льду «ЦСКА Арены».

Первую шайбу в матче забросил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который был признан лучшим игроком встречи.

Звезды КХЛ отыгрались со счета 1:6. За команду голы забили Антон Бурдасов, Анатолий Голышев, Владимир Ткачев, Сергей Толчинский, а Павел Порядин и Николай Голдобин сделали дубли.

У звезд НХЛ кроме Овечкина отличились Артемий Панарин, оформивший дубль Дмитрий Воронков, Андрей Свечников, реализовавший буллит Евгений Малкин, Василий Подколзин и Павел Бучневич.

Матч в Москве посетили 12 123 зрителя, на игру были проданы все билеты. Российские звезды НХЛ и КХЛ собрали 10 миллионов на благотворительность.

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