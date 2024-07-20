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Футбол

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Александр Овечкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Хоккеисты сборной НХЛ празднуют заброшенную шайбу. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Игорь Никитин и Роман Ротенберг — тренеры команды звезд КХЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Евгений Малкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Девушка из группы поддержки. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Евгений Малкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Александр Овечкин на рисунке болельщицы. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Звезды НХЛ вышли на лед в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Владислав Гавриков (№ 84). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Александр Овечкин (справа) был признан лучшим игроком матча. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Александр Овечкин, Павел Бучневич и Евгений Малкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Посмотреть на звезд мирового хоккея собралась полная арена. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Александр Овечкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Болельщики на матче российских звезд. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Роман Ротенберг и Александр Овечкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Александр Радулов и Илья Ковальчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Илья Ковальчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Игорь Ларионов, Олег Знарок и Алексей Жамнов — тренеры команды звезд НХЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овечкин и аншлаг в Москве: звезды НХЛ сыграли против сборной КХЛ

Доходы от матча пойдут на благотворительность. Фото Дарья Исаева, «СЭ» 1/19

Звезды НХЛ и КХЛ сыграли вничью со счетом 8:8 в благотворительно матче в Москве. Встреча прошла на льду «ЦСКА Арены».

Первую шайбу в матче забросил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который был признан лучшим игроком встречи.

Звезды КХЛ отыгрались со счета 1:6. За команду голы забили Антон Бурдасов, Анатолий Голышев, Владимир Ткачев, Сергей Толчинский, а Павел Порядин и Николай Голдобин сделали дубли.

У звезд НХЛ кроме Овечкина отличились Артемий Панарин, оформивший дубль Дмитрий Воронков, Андрей Свечников, реализовавший буллит Евгений Малкин, Василий Подколзин и Павел Бучневич.

Матч в Москве посетили 12 123 зрителя, на игру были проданы все билеты. Российские звезды НХЛ и КХЛ собрали 10 миллионов на благотворительность.

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