Хорнер: Такой результат – последнее, что нужно Пересу

Серхио Перес разбил машину в квалификации Гран При Венгрии как раз в тот момент, когда, весьма вероятно, решается его дальнейшая судьба в Red Bull Racing. Руководитель чемпионской команды Кристиан Хорнер дал понять, что уже предоставил достаточно времени Пересу для исправления ситуации, и дальше так продолжаться не может.

Отвечая после квалификации в эфире телеканала Viaplay на вопрос, можно ли его считать терпеливым человеком, Кристиан Хорнер сказал: «Да. Полагаю, я это доказал.

Такой результат – последнее, что нужно Пересу или команде, так что посмотрим. Мы соберем осколки, восстановим машину и посмотрим, какого результата добьёмся в гонке.

Разбор полётов мы проведём внутри команды, а не через прессу, но совершенно очевидно, что мы не можем бежать на одной ноге.

McLaren очень быстры, и очень жаль, что Серхио выбыл из борьбы в первой части квалификации, но третье место Макса – нормальная стартовая позиция».

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