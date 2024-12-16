Валттери Боттас был оштрафован в США, но не расстроился

Валттери Боттас по-прежнему не раскрывает своих планов на следующий период карьеры, но продолжает интриговать болельщиков и использует любые поводы для продолжения своей весёлой кампании What’s Next? («Что дальше?»).

Хотя сам по себе повод может быть и не такой уж весёлый, например, недавно Боттаса на каком-то калифорнийском шоссе остановила местная дорожная полиция – а там она без повода никого не останавливает. Значит, к гонщику Формулы 1 были какие-то претензии – проще всего предположить, что он превысил допустимый предел скорости.

Валттери на своих страницах в социальных сетях поделился коротким видео, посвящённым этому случаю: в качестве оператора выступала его подруга, Тиффани Кромвелл, сидевшая на месте пассажира.

Тиффани и Валттери по очереди произносят фразу What’s Next?, после чего Валттери с лукавым выражением лица кивает на правое зеркало заднего вида, камера смартфона поворачивается в сторону, и мы видим, что позади их взятого напрокат внедорожника Ford остановилась полицейская машина.

Это видео собрало чуть ли не полмиллиона лайков и тысячи комментариев, в том числе от людей, отлично известных в мире спорта. Например, Мика Сало, бывший гонщик и соотечественник Боттаса, ехидно поинтересовался: «FIA выпишет штраф?»

На что Тиффани ответила: «Он ни в чём не виноват!»

А какой-то американский болельщик отреагировал так: «Неужели Валттери получил штраф за превышение скорости? Я – офицер полиции США, и я бы никогда не стал его штрафовать!»

Но показателен комментарий Теему Селянне, легендарного финского хоккеиста, в своё время более десяти лет выступавшего в НХЛ: «К счастью, там штрафы за превышение скорости не привязаны к твоим доходам».

Он имеет в виду, что именно так организована система штрафов в Финляндии, и там бы миллионеру Боттасу пришлось несладко. Достаточно привести такой пример: в прошлом году в этой стране был поставлен мировой рекорд по размеру штрафа за превышение скорости.

Бизнесмен Андерс Виклёф, владелец преуспевающей компании Wiklöf Holding Arena с многомиллионными оборотами, проехал под камерой видеофиксации на 30 км/час быстрее, чем разрешено. За это он получил штраф в размере 121 тысячи евро. Дело в том, что размер выплаты был рассчитан на основе его официального ежедневного дохода.

До этого максимальным считался штраф, полученный в 2002 году Ансси Ванйоки, тогда занимавшим один из руководящих постов в концерне Nokia: на своём мотоцикле Harley-Davidson он проехал со скоростью 75 км/ч там, где висели знаки 50 км/ч, и с его уровнем доходов должен был заплатить за такое нарушение 116 тысяч евро.

В общем, Валттери нисколько не расстроился и готовится весело встретить Рождество, к чему призывает и всех, к кому это так или иначе относится.

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