«Это было 8 месяцев назад». Амир Хан удивил новостью об Усике перед Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Амір Хан та Олександр Усик

Бывший чемпион мира Амир Хан высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я разговаривал с Усиком где-то восемь месяцев назад, после первого боя с Тайсоном, и он тогда уже готовился к реваншу, тренировался и пылал. Этот парень – зверь, настоящий спортсмен и воин. Это будет замечательный реванш», – сказал Хан.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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