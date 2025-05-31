Рой ДЖОНС: «Почему Кличко этого не сделает? Он лучше Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Легендарный боксер Рой Джонс отреагировал на возможное возвращение Владимира Кличко на ринг.

«Владимир Кличко достаточно великий боксер, чтобы сделать это. На самом деле супертяжам легче вернуться на ринг. Когда ты габаритный, обладаешь отличным умом и имеешь удар, то почему бы и нет? По своим навыкам он превосходит Тайсона Фьюри, а по силе удара тем более. Если он до сих пор умеет держать удар, то почему бы ему не попробовать?», – сказал Джонс.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

sport.ua