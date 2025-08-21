Неожиданный реванш. Названы вероятные соперники Дюбуа после Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа и Дюбуа

Менеджер супертяжа Даниеля Дюбуа Сэм Джонс не исключает, что следующим соперником боксера станет Энтони Джошуа, которого он уже побеждал нокаутом.

«Бой с Итаумой рано или поздно состоится. Этот парень выглядит феноменально в свои 20 лет. Джошуа? Безусловно, Даниель открыт к реваншу. Мы уверены, что Энтони хотел бы ответить на тот нокаут».

«Еще один вариант – Фабио Уордли. Соперников хватает», – сказал Джонс.

Дюбуа после поражения от Александра Усика уволил тренера Дона Чарльза.

Менеджер Дюбуа: «Проиграть Усику – это не позорно и не стыдно»

