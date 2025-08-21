Хельмут Марко заступился за Кими Антонелли

Неплохо начав сезон, дебютант Mercedes Кими Антонелли неудачно провёл его европейскую часть – гоняться за рулём капризной машины оказалось непросто, плюс добавился прессинг выступления за топ-команду – и Кими оказался под огнём критики.

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко редко заступается за гонщиков других команд, но в случае с Антонелли сделал исключение.

Хельмут Марко: «Разница в том, что наша молодёжь сначала выступает за вторую команду, за Racing Bulls, где есть возможность набраться опыта и нет серьёзного прессинга. Кроме того, мы не создаем лишнего ажиотажа вокруг молодого гонщика до того, как он сядет за руль Формулы 1.

Обычно я не комментирую ситуацию в других командах, но очевидный факт в том, что у Mercedes нет молодёжной команды.

Нет сомнений в том, что Антонелли быстрый гонщик, но он ещё очень молод. Мы коротко поговорили с ним в отеле в Спа, и он сказал, что не чувствует уверенности в машине, что едва он начинает атаковать, как теряет контроль. Так что это больше вопрос ментальный, но машина видимо очень капризна даже в узком рабочем диапазоне, а когда начинает работать, требует особого подхода. Кими просто нужно дать время на восстановление, как мы дали Лиаму Лоусону в Racing Bulls. Но, к счастью для нас, у Mercedes нет такой роскоши, как вторая команда».

Источник