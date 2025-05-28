Вольфф: Поправки повлияют на расстановку сил

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф считает, что новые тесты на гибкость передних антикрыльев, которые дебютируют в этот уик-энд, способны повлиять на расстановку сил.

Ещё в январе FIA предупредила, что на девятом этапе сезона в Барселоне будут введены более строгие тесты на гибкость передних крыльев – и команды должны гарантировать, что их геометрия под большей, чем прежде, нагрузкой, соответствует правилам.

Тото Вольфф: «Посмотрим, как поправки повлияют на расстановку сил. Я не жду серьёзных перемен, но это позволит взглянуть на иерархию команд под другим углом. Судя по тому, что мы видели, в Ferrari выбрали наиболее консервативный подход в вопросе гибких антикрыльев».

Если команды, активно использовавшие гибкость антикрыльева, будут вынуждены снизить их эффективность, а Ferrari делать этого не придётся, это может стать преимуществом для Скудерии.

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