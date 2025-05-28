Ролан Гаррос. Калинина сыграет во втором круге в четверг

Опубликовано расписание матчей пятого игрового дня на Открытом чемпионате Франции
Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт
Court 7 | 3 запуск
Ангелина Калинина (Украина) – Лоис Буассон (Франция, WC)
Court 4 | 3 запуск
Надежда Киченок/Даяна Ястремская (Украина) – Камилла Рахимова/Анна Сискова (-/Чехия)
Начало игрового дня запланировано на 12:00 по Киеву. С полным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.
Также напомним, что матчи украинских теннисисток транслируются на платформе MEGOGO.
Фото: Getty Images.
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