Ролан Гаррос. Калинина сыграет во втором круге в четверг

Опубликовано расписание матчей пятого игрового дня на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт

Court 7 | 3 запуск

Ангелина Калинина (Украина) – Лоис Буассон (Франция, WC)

Court 4 | 3 запуск

Надежда Киченок/Даяна Ястремская (Украина) – Камилла Рахимова/Анна Сискова (-/Чехия)

Начало игрового дня запланировано на 12:00 по Киеву. С полным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.

Также напомним, что матчи украинских теннисисток транслируются на платформе MEGOGO.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua