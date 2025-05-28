Игроки Эдмонтона в матче против Далласа установили интересные достижения

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В четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» победил на своем льду «Даллас Старз» со счетом 4:1 (3-1 в серии).

Райан Ньюджент-Гопкинс (0+2) стал первым игроком «Эдмонтон Ойлерз» со времен Уэйна Гретцки (37 лет назад), который набрал 8+ очков в первых четырех матчах финала Конференции.

12 – Уэйн Гретцки (1983)

10 – Уэйн Гретцки (1988)

10 – Уэйн Гретцки (1985)

10 – Уэйн Гретцки (1984)

9 – Гленн Андерсон (1985)

8 – Райан Ньюджент-Хопкинс (2025)

8 – Яри Курри (1984)

8 – Гленн Андерсон (1983)

8 – Яри Курри (1983)

Плей-офф НХЛ. Эдмонтон снова обыграл Даллас, финал Кубка Стэнли рядом

Леон Драйзайтль стал четвертым игроком «Эдмонтона» в истории, который забросил 20 шайб в большинстве в плей-офф Кубка Стэнли.

23 – Уэйн Гретцки

22 – Яри Курри

22 – Гленн Андерсон

20 – Леон Драйзайтль

Кори Перри забросил свою 60-ю шайбу в Кубке Стэнли. Лишь пятеро из действующих игроков НХЛ могут похвастаться подобным достижением.

Коннор Макдэвид (0+2) и Леон Драйзайтль (1+1) оторвались от Микко Рантанена в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли.

24 – Коннор Макдэвид

23 – Леон Драйзайтль

21 – Микко Рантанен

sport.ua