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Хоккей

Игроки Эдмонтона в матче против Далласа установили интересные достижения

Игроки Эдмонтона в матче против Далласа установили интересные достижения

Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» победил на своем льду «Даллас Старз» со счетом 4:1 (3-1 в серии).

Райан Ньюджент-Гопкинс (0+2) стал первым игроком «Эдмонтон Ойлерз» со времен Уэйна Гретцки (37 лет назад), который набрал 8+ очков в первых четырех матчах финала Конференции.

  • 12 – Уэйн Гретцки (1983)
  • 10 – Уэйн Гретцки (1988)
  • 10 – Уэйн Гретцки (1985)
  • 10 – Уэйн Гретцки (1984)
  • 9 – Гленн Андерсон (1985)
  • 8 – Райан Ньюджент-Хопкинс (2025)
  • 8 – Яри Курри (1984)
  • 8 – Гленн Андерсон (1983)
  • 8 – Яри Курри (1983)

    • Плей-офф НХЛ. Эдмонтон снова обыграл Даллас, финал Кубка Стэнли рядом

    Леон Драйзайтль стал четвертым игроком «Эдмонтона» в истории, который забросил 20 шайб в большинстве в плей-офф Кубка Стэнли.

  • 23 – Уэйн Гретцки
  • 22 – Яри Курри
  • 22 – Гленн Андерсон
  • 20 – Леон Драйзайтль

    • Кори Перри забросил свою 60-ю шайбу в Кубке Стэнли. Лишь пятеро из действующих игроков НХЛ могут похвастаться подобным достижением.

    Коннор Макдэвид (0+2) и Леон Драйзайтль (1+1) оторвались от Микко Рантанена в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли.

  • 24 – Коннор Макдэвид
  • 23 – Леон Драйзайтль
  • 21 – Микко Рантанен

    • sport.ua

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