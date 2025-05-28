Игроки Эдмонтона в матче против Далласа установили интересные достижения

В четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» победил на своем льду «Даллас Старз» со счетом 4:1 (3-1 в серии).
Райан Ньюджент-Гопкинс (0+2) стал первым игроком «Эдмонтон Ойлерз» со времен Уэйна Гретцки (37 лет назад), который набрал 8+ очков в первых четырех матчах финала Конференции.
Плей-офф НХЛ. Эдмонтон снова обыграл Даллас, финал Кубка Стэнли рядом
Леон Драйзайтль стал четвертым игроком «Эдмонтона» в истории, который забросил 20 шайб в большинстве в плей-офф Кубка Стэнли.
Кори Перри забросил свою 60-ю шайбу в Кубке Стэнли. Лишь пятеро из действующих игроков НХЛ могут похвастаться подобным достижением.
Коннор Макдэвид (0+2) и Леон Драйзайтль (1+1) оторвались от Микко Рантанена в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли.