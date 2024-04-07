Эшторил. Хуркач впервые сыграет в финале турнира ATP на грунте, Мартинес победил восьмую ракетку мира

На турнире АТР в Португалии состоялись полуфинальные матчи

Эшторил, Португалия • 1-7 апреля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Педро Мартинес (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 1) 6:4, 4:6, 6:4

Хуберт Хуркач (Польша, 2) — Кристиан Гарин (Чили) 6:3, 3:6, 6:3

Педро Мартинес сравнял счет в очных встречах с Каспером Руудом (1:1) и с седьмой попытки одержал первую победу над игроком топ-10.

Испанский теннисист вышел в свой третий финал на турнире ATP и будет бороться за свой второй титул (в его активе победа в Сантьяго-2022).

Хуберт Хуркач взял реванш у Кристиана Гарина за поражение на Уимблдоне-2018 и впервые сыграет в финале турнира АТР на грунте. Польский теннисист будет бороться за свой восьмой титул ATP (проведет 10-й финал) и первый после триумфа на турнире Rolex Shanghai Masters в октябре прошлого года.

Финал в Эшториле станет четвертым личным поединком между Гуркачем и Мартинесом. В активе польского теннисиста три победы, в том числе одна на грунте (Монте-Карло-2022).

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua