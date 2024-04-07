Лейкерс обыграл Кливленд, Денвер разбил Атланту в НБА

Победы также одержали Бруклин и Филадельфия

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись четыре матча.

Лейкерс на домашней арене обыграли Кливленд (116:97). Лидер Западной конференции Денвер уверенно разобрался с Атлантой (142:110).

В других матчах Бруклин победил аутсайдера Детройт (113:103). Филадельфия на выезде одолела Мемфис (96:116).

Лос-Анджелес Лейкерс — Кливленд Кавальерс — 116:97 (36:33, 29:23, 25:22, 26:19)

Бруклин Нетс — Детройт Пистонз — 113:103 (23:35, 23:22, 29:26, 38:20)

Мемфис Гризлис — Филадельфия 76ерс — 96:116 (23:28, 19:34, 28:24, 26:30)

Денвер Наггетс — Атланта Хокс — 142:110 (33:26, 36:30, 42:30, 31:24)

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