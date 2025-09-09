Сборная Греции обыграла Литву и вышла в полуфинал Евробаскета-2025

Греки в следующем матче встретятся с Турцией

Сборная Греции обыграла Литву в четвертьфинальном матче чемпионата Европы-2025 по баскетболу — 87:76.

Греки вырвались вперед после первой четверти. Далее команда Василиса Спанулиса методично увеличивала перевес. Литовцы сумели сократить отставание в последней четверти, но спасти матч не сумели.

В составе греческой сборной Яннис Адетокунбо набрал 29 очков и совершил 6 подборов. У литовцев отметим центрового Йонаса Валанчюнаса, на счету которого 24 очка и 15 подборов.

Греция в полуфинале Евробаскета встретится с Турцией. Ранее турецкая команда уверенно разобралась с Польшей (91:77).

Еще два четвертьфинальных поединка пройдут 10 сентября. В среду Финляндия встретится с Грузией, а Германия сыграет со Словенией.

Евробаскет. Четвертьфинал

Литва — Греция — 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23)

Источник