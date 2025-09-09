Сборная Турции стала первым полуфиналистом Евробаскета-2025

Команда Эргина Атамана обыграла Польшу

Сборная Турции обыграла Польшу в четвертьфинале Евробаскета-2025 — 91:77.

Ключевой рывок команда Эргина Атамана совершила во второй четверти, выиграв ее с перевесом +14 очков. Далее турецкая сборная достигла максимального преимущества +22 очка, и уверенно довела игру до победы.

Сборная Турции без осечек дошла до полуфинала Евробаскета, выиграв все пять матчей на групповой стадии, и обыграв Швецию в 1/8 финала. В полуфинале соперником команды Атамана станет победитель пары Литва — Греция.

Еще два четвертьфинальных поединка пройдут 10 сентября. В среду Финляндия встретится с Грузией, а Германия сыграет со Словенией.

Евробаскет. Четвертьфинал

Турция — Польша — 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27)

