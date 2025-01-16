НБА. Юта без Михайлюка уступила дома Шарлотт, победы Хьюстона, Голден Стэйт и Лейкерс

Бруклин потерпел сокрушительное гостевое поражение от Лос-Анджелес Клипперс с отставанием в 59 очков (67:126)

В ночь на 16 января состоялись одиннадцать матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз без участия Святослава Михайлюка потерпела домашнее поражение от Шарлотт (112:117). Это уже четвертое поражение в последних пяти поединках для Джаз, идущих на предпоследней 14-й позиции в турнирной таблице Западной Конференции НБА.

НБА. Регулярный чемпионат

Филадельфия 76ерс — Нью-Йорк Никс — 119:125 ОТ (21:30, 26:30, 38:25, 24:24, 10:16)

Торонто Рэпторс — Бостон Селтик — 110:97 (25:29, 30:24, 33:29, 22:15)

Милуоки Бакс — Орландо Мэджик — 122:93 (34:16, 28:25, 30:27, 30:25)

Нью-Орлеан Пеликанс — Даллас Маверикс — 119:116 (33:27, 30:34, 24:30, 32:25)

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Сан-Антонио Сперс — Мемфис Гриззлис — 115:129 (30:28, 33:23, 25:43, 27:35)

Чикаго Буллз — Атланта Хокс — 94:110 (25:27, 22:34, 31:25, 16:24)

Денвер Наггетс — Хьюстон Рокетс — 108:128 (23:28, 25:41, 33:33, 27:26)

Юта Джаз — Шарлотт Хорнетс — 112:117 (33:26, 29:29, 25:25, 25:37)

Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз — 115:116 (12:34, 30:21, 36:32, 37:29)

Лос-Анджелес Лейкерс — Майами Хит — 117:108 (34:38, 20:28, 29:19, 34:23)

Лос-Анджелес Клипперс — Бруклин Нетс — 126:67 (21:21, 37:14, 44:16, 24:16)

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