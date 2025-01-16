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Автоспорт

Singapore Airlines останется титульным спонсором Гран При

Singapore Airlines останется титульным спонсором Гран При

Singapore Airlines останется титульным спонсором Гран При Сингапура до 2028 года включительно.

Авиакомпания уже 11 лет является титульным спонсором национального этапа. В 2025-м Гран При Сингапура на городской трассе пройдёт 3-5 октября.

Эмили Прейзер, главный коммерческий директор Формулы 1: «Мы рады, что Singapore Airlines продолжит быть титульным спонсором Гран При Сингапура. Эта гонка стала одной из самых ярких в календаре, и именно благодаря напряжённой работе и преданности партнеров, таких как Singapore Airlines, мы можем продолжать проводить столь успешное мероприятие.

Мы с нетерпением ждем продолжения работы с ними, чтобы ещё выше поднять уровень организации Гран При в предстоящие годы».

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