Singapore Airlines останется титульным спонсором Гран При Сингапура до 2028 года включительно.

Авиакомпания уже 11 лет является титульным спонсором национального этапа. В 2025-м Гран При Сингапура на городской трассе пройдёт 3-5 октября.

Эмили Прейзер, главный коммерческий директор Формулы 1: «Мы рады, что Singapore Airlines продолжит быть титульным спонсором Гран При Сингапура. Эта гонка стала одной из самых ярких в календаре, и именно благодаря напряжённой работе и преданности партнеров, таких как Singapore Airlines, мы можем продолжать проводить столь успешное мероприятие.

Мы с нетерпением ждем продолжения работы с ними, чтобы ещё выше поднять уровень организации Гран При в предстоящие годы».

Источник