Рио Хиракава заменит Окона в тренировке Гран При Испании

Рио Хиракава вернётся за руль Haas на предстоящем Гран При Испании. Японский гонщик заменит Эстебана Окона в первой сессии свободных заездов. Для Хиракавы это будет второе из четырёх запланированных на сезон участий в тренировках.

Андреа Де Зордо, технический директор: «Мы отправляемся в Барселону – всегда приятно возвращаться на эту историческую трассу Формулы 1. Здесь нужна стабильная и эффективная аэродинамика, правильный компромисс в настройках и контроль износа резины даже на одном круге. Для хорошего результата всё нужно сделать идеально.

Характеристики трассы очень сильно отличаются от тех, на которых прошли последние две гонки. В Барселоне высокие скорости и затяжные повороты, так что нас ждут важные испытания машины, поскольку на трассе в полной мере должна раскрыться эффективность обновлений, представленных в Имоле.

Гран При Испании станет первым этапом, на котором будут действовать обновлённые требования к передним антикрыльям с введением более строгих тестов контроля их жёсткости. Переднее антикрыло и закрылки должны стать более жёсткими, что приведёт к изменению аэродинамических характеристик.

Всем командам пришлось перепроектировать переднее антикрыло. Учитывая важность этого элемента для поведения машины и скорости, интересно посмотреть, кто лучше справился с новой задачей, и произойдут ли изменения в раскладе сил».

Оливер Берман: «После небольшой полосы неудач я с нетерпением жду возможности оценить на что способны обновления, впервые представленные нами в Имоле. Я уверен в машине, у нас хороший темп, и у меня большой опыт выступлений в Барселоне – я рассчитываю завершить строенную серию этапов высоким результатом.

В Барселоне требуется высокая прижимная сила, и обгонять на ней непросто, но это отличное место, чтобы оценить возможности машины VF-25. Вся команда три недели отсутствует дома, и я хочу отблагодарить их чем-то приятным».

Эстебан Окон: «Гонка в Испании важна для меня, поскольку часть моей семьи живёт недалеко от трассы, и я часто приезжал сюда за годы карьеры. Я впервые сел за руль «формулы» в Испании и одержал в Барселоне одну из своих первых побед в Формуле Renault.

Мы все хорошо знаем трассу, поскольку в последние годы здесь проходили зимние тесты. Трасса очень интересная, и мне нравятся её скоростные повороты. Мне интересно посмотреть, как наша машина поведёт себя на таком быстром кольце.

Барселона завершает строенную серию этапов, но мне нравится, что мы постоянно участвуем в гонках. Хотя приходится прикладывать двойные или даже тройные усилия за такое короткое время. Когда зарабатываешь очки, то здорово, что можно поддерживать заданный темп, но когда вам нужно сосредоточиться на больших вещах, иногда полезно иметь время, чтобы всё проанализировать. Но пока я не чувствую себя уставшим, ведь сезон только начался».

Рио Хиракава: «В первую очередь должен сказать, что я ценю вторую возможность принять участие в первой тренировке, поэтому большое спасибо команде.

В Барселоне есть несколько быстрых поворотов и длинные прямые, так что меня ждёт непростая тренировка, но сейчас я больше готов после моего первого участия в Бахрейне. Я много работал с инженерами, чтобы подготовиться. У меня будет часовая сессия, и я сделаю всё возможное, чтобы собрать информацию для команды и помочь им лучше провести уик-энд. Постараюсь сосредоточиться на том, чтобы сделать максимум за этот час – я жду возвращения за руль».

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