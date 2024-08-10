Чжоу надеется, что оставшиеся гонки сможет провести лучше

Шансы Гуаньюя Чжоу подписать контракт с одной из команд Формулы 1, где ещё остаются вакансии, не так уж велики, и хотя он это понимает, но всё-таки надеется, что в оставшихся гонках сезона он сможет показывать более высокие результаты. А пока он один из трёх гонщиков чемпионата, у кого до сих пор нет очков – кстати, как и у Валттери Боттаса, его напарника по Sauber.

Но есть и ещё один фактор, который может повлиять на его дальнейшую судьбу – назначение Маттиа Бинотто руководителем заводской программы Audi в Формуле 1.

«Это, безусловно, лучше для моих перспектив, в том числе на следующий год, – сказал китайский гонщик в интервью The Race. – Я давно с ним знаком, поскольку несколько лет занимался в Гоночной академии Ferrari. Я хочу остаться в чемпионате, это моя цель. Я даже не думаю о том, что делать, если придётся стать резервным гонщиком.

Но пока я настроен получить место в одной из команд, поскольку расцениваю свои шансы как 50 на 50 или даже выше».

Боттас опережал Чжоу в девяти из 14-ти состоявшихся гонок, но счёт квалификационных дуэлей ещё более разгромный: 13 – 1 в пользу финна.

«Я бы сказал, что гонки мы с ним проводим примерно одинаково. На самом деле я не раз был немного быстрее, – считает Чжоу. – Но на нескольких последних этапах у меня были сложности, поскольку я стартовал позади Валттери. Квалификации – моё слабое место. Вероятно, на моей скорости на одном быстром круге сказывается конфигурация машины.

Трудности связаны с тем, что С44 не подходит моему стилю в квалификациях, поскольку требует очень плавного пилотирования, а я действую за рулём более агрессивно. В предыдущие годы, особенно в прошлом году, у меня всё неплохо получалось, а сейчас у меня большие сложности. Но могу лишь сказать, что я прилагаю все усилия, чтобы как-то приспособиться».

На этапах в Венгрии и Бельгии швейцарская команда представила масштабные технические обновления, однако все новинки были установлены на машине Боттаса, а Чжоу их получит только в Зандфорте.

«Думаю, во второй половине сезона ситуация быстро изменится к лучшему, когда у меня будет такая же машина, как у напарника, – надеется Гуаньюй. – Тем не менее, C44 по-прежнему не хватает скорости, даже с учётом стиля, характерного для Валттери. Диапазон оптимальных настроек стал ещё более узким, и это только усугубляет мои сложности».

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