Изменена дата боя украинского супертяжа в Великобритании

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Перенесен бой украинского боксера супертяжелого дивизиона Андрея Руденко (36-7, 22 KO) против британца Джонни Фишера (12-0, 11 KO).

Первоначально встретиться в ринге боксеры должны были 24 августа. Теперь их встреча состоится 28 сентября.

Бой Руденко – Фишер будет проведен в рамках вечера бокса в Шеффилде (Великобритания). Главным ивентом станет поединок между Далтоном Смитом и Джоном Фернандесом за вакантный титул EBU в первом полусреднем весе.

Андрей Руденко свой последний бой провел в октябре 2023 года. Он одержал победу над еще одним украинцем Семеном Пахомовым. Фишер в июле этого года техническим нокаутом выиграл у Алена Бабича.

sport.ua