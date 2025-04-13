Один из самых перспективных супертяжей мира проведет бой с экс-футболистом

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

24 мая на арене «The SSE Hydro» в Глазго (Шотландия) состоится вечер бокса от влиятельного британского промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

На ринг выйдет один из самых перспективных супертяжей мира Мозес Итаума (11–0, 9 КО) из Англии. Его соперником станет 41-летний американец Майк Балогун (21–1, 16 КО).

Итаума пытался побить рекорд легендарного Майка Тайсона и стать самым молодым чемпионом в истории супертяжелого веса, однако не успел этого сделать.

Британец последний раз выходил на ринг 21 декабря прошлого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), когда в первом раунде нокаутировал австралийца Демси Маккина. Балогун является бывшим игроком в американский футбол – в 2014 году американец решил попробовать свои силы в боксе.

sport.ua