60 минут до старта: Комментарий Пьера Гасли

Пьер Гасли стартует в Бахрейне четвёртым и надеется заработать первые очки в сезоне…

Пьер Гасли: «Команда провела фантастическую квалификацию. Я был доволен машиной и оказался конкурентоспособен. Это показывает, что у нас хороший потенциал.

Я стартую четвёртым, первая тройка рядом, но мы должны сосредоточиться на собственной гонке и постараться заработать первые очки в сезоне. Я уверен, что нас ждёт интересная гонка.

Я надеюсь, что темп позволит побороться с соперниками, но мы знаем, что в теории Red Bull, McLaren и Ferrari быстрее нас. В любом случае, если будут шансы, то я сделаю всё, чтобы ими воспользоваться. Мы готовы к гонке и хорошо представляем, какой стратегии будем придерживаться».

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