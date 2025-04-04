Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Известный конголезский супертяжеловес Мартин Баколе рассказал, сколько ему платил украинский боксер Александр Усик за спарринг.

«Я дошел до такого уровня, когда Александр Усик платил мне 25 000 фунтов стерлингов в неделю, чтобы я был его спарринг-партнером», – сказал Баколе.

Последний бой Баколе провел в феврале 2025 года, где проиграл нокаутом во втором раунде временному чемпиону WBO новозеландцу Джозефу Паркеру.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua