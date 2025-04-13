Сливочные удержали преимущество в меньшинстве. Алавес – Реал Мадрид 0:1. Обзор матча

На 19-й минуте Рауль Асенсио мог открыть счет, но судья отменил взятие ворот из-за нарушения правил. Немного позже "королевский клуб" все же сменил цифру на табло в свою пользу, но еще до перерыва остался вдесятером. На экваторе второго тайма "Депортиво" также заработал удаление.
Баски находятся на 17-й позиции (30 очков) и 20 апреля поедут к "Севилье". Подопечные Анчелотти – вторые (66 пунктов) и в следующее воскресенье будут принимать "Атлетик".
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Смотрите обзор матча 31 тура Ла Лиги
Витория-Гастейс. Эстадио Мендисорроса, 19 438 зрителей
Алавес – Реал Мадрид 0:1
Гол: Камавинга, 34
Удаление: Санчес М., 70 (Алавес) – Мбаппе, 38 (Реал)