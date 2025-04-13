5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей

ФХУ

Сборная Украины по хоккею провела контрольный матч против Польши в рамках подготовки к чемпионату мира в Дивизионе 1A, который стартует 27 апреля.

Польша будет одним из соперников на турнире.

Состав украинской команды не был оптимальным, так как еще не все хоккеисты вернулись после матчей своих чемпионатов.

Контрольный матч завершился победой сборной Украины со счетом 3:2 в овертайме. Отметим, что наставник Дмитрий Христич в воротах доверился молодому Александру Левшину – дебют 18-летнего вратаря в национальной команде.

Сборная Украины еще в середине второго периода уступала в две шайбы, но отыгралась силами Денискина и Захарова. До второго перерыва выйти вперед могли как поляки, у которых было два большинства, так и украинцы.

Третий период прошел в равной борьбе и без голов, а игра перешла в овертайм 3 на 3. В овертайме Украина заработала большинство, которое реализовал Денискин.

14 апреля команды сыграют еще раз, а до начала чемпионата мира Украина проведет контрольную игру с Японией.

Польша – Украина 2:3 (в овертайме) (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 05:38 Садлоха – 1:0, 22:10 Михальски (Кренжолек, Папица) – 2:0, 25:47 Денискин (Пангелов-Юлдашев – больш) – 2:1, 30:21 Захаров (Бородай) – 2:2, в овертайме Денискин (Ворона – больш) – 2:3

Вратари: Миарка – Левшин

sport.ua