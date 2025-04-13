Кубок Билли Джин Кинг. Япония и США последними квалифицировались в Финал соревнований

Результаты заключительного игрового дня в Квалификации командного турнира
Квалификация • Токио, Япония • 11-13 апреля • хард (зал)
КАНАДА 1-2 ЯПОНИЯ
Виктория Мбоко – Эна Сибахара 6:4, 6:7(8), 7:5
Марина Стакушич – Моюка Утидзима 3:6, 3:6
Кайла Кросс/Ребекка Марино – Сюко Аояма/Эна Сибахара 3:6, 7:5, 2:6
Сборная Японии второй сезон подряд вышла в финальную часть соревнований. В прошлом году японки в четвертьфинале уступили будущим чемпионкам – Италии.
Квалификация • Братислава, Словакия • 11-13 апреля • хард (зал)
СЛОВАКИЯ 0-2 США
Рената Ямрихова – Хейли Баптист 3:6, 4:6
Ребекка Шрамкова – Бернарда Пера 6:7(2), 5:7
Миа Поганкова/Тереза Михаликова – Дезире Кравчик/Эйша Мухаммед
Сборная США пятый сезон подряд сыграет в Финале Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом сезоне американки потерпели поражение от Словакии в первом раунде соревнований.
Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдет 16-21 сентября в китайском Шэньчжэне. За трофей будут бороться: Италия (действующие чемпионки), Китай (хозяйки турнира), Великобритания, Испания, Казахстан, Украина, США и Япония.
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