Хьюстон. Лидеры посева Пол и Тиафо продолжают борьбу за титул, выиграв свои четвертьфинальные матчи

На турнире АТР 250 в Хьюстоне состоялись четвертьфинальные поединки



Хьюстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $710,735

Действующий чемпион: Бен Шелтон (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Томми Пол (США, 1) – Колтон Смит (США, Q) 6:1, 7:6(1)

Дженсон Бруксби (США, Q) – Александар Ковачевич (США) 2:6, 6:3, 6:4

Брэндон Накашима (США) – Кристофер Юбэнкс (США) 6:4, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США, 2) – Алекс Микельсен (США, 5) 7:5, 6:1

• Лидер посева турнира в Хьюстоне Томми Пол третий раз в карьере сыграет в полуфинале соревнований АТР на грунте. Последний раз на этой стадии на грунте Пол сыграл в мае прошлого года на “Мастерсе” в Риме. За свой дебютный финал на этом покрытии Томми сыграет против Дженсона Бруксби, которого обыграл в этом году в Далласе (общий счет их личных встреч 3-0 в пользу Пола).

• Фрэнсис Тиафо второй раз встретился с Алексом Микельсеном и второй раз его победил. Тиафо третий год подряд сыграет в полуфинале соревнований в Хьюстоне и попробует третий раз пройти в финал в поединке против Брэндона Накашимы, с которым встречался шесть раз и одержал пять побед (все матчи на харде).

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