Патрик Кейн превзошел достижение Майка Модано в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ Детройт Ред Вингз победил Каролину Харрикейнз со счетом 5:3.
Одну из шайб у хозяев забросил Патрик Кейн, ставшая для 36-летнего американского нападающего уже 20-ю в сезоне.
Интересен тот факт, что это уже 17-й сезон в карьере Патрика Кейна, в котором он забрасывает 20+ шайб. Никто из американцев до этого не отличался такими показателями. Предыдущий рекорд для игроков из США принадлежал Майку Модано, на счету которого было 16 сезонов.
Патрик Кейн теперь имеет в своем активе 491 заброшенную шайбу в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
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sport.ua