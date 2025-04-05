Патрик Кейн превзошел достижение Майка Модано в НХЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Кейн

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ Детройт Ред Вингз победил Каролину Харрикейнз со счетом 5:3.

Одну из шайб у хозяев забросил Патрик Кейн, ставшая для 36-летнего американского нападающего уже 20-ю в сезоне.

Интересен тот факт, что это уже 17-й сезон в карьере Патрика Кейна, в котором он забрасывает 20+ шайб. Никто из американцев до этого не отличался такими показателями. Предыдущий рекорд для игроков из США принадлежал Майку Модано, на счету которого было 16 сезонов.

Патрик Кейн теперь имеет в своем активе 491 заброшенную шайбу в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

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sport.ua