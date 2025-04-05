Макс Ферстаппен: Я атаковал на пределе в квалификации

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию в Сузуке и в четвёртый раз подряд стартует с поула на японской трассе. Для гонщика Red Bull Racing результат стал во многом неожиданным, и теперь он намерен побороться за победу в воскресенье.

Его напарник Юки Цунода завершил квалификацию во второй сессии, показав пятнадцатое время.

Макс Ферстаппен (1-й): «Да, я тоже удивлён. В квалификации мы постарались сделать всё, что в наших силах, чтобы добиться от машины лучшего баланса, но это было непросто. В каждой сессии мы немного прибавляли – думаю, это и сыграло свою роль.

Последний быстрый круг я проехал настолько быстро, насколько мог. Я атаковал на пределе, возможно, даже где-то его превысил. Результат стал невероятной наградой за наши усилия.

Японская трасса просто невероятная, особенно первый сектор. Новый асфальт обеспечивает ещё большее сцепление.

Нет сомнений, что в гонке я сделаю всё, чтобы удержать гонщиков McLaren позади. Возвращение на поул – пока лучшее, что с нами произошло, но мы с командой ждём гонку. Погода может сыграть свою роль, но мы сделаем всё, что в наших силах».

Юки Цунода (15-й): «Настройки моей машины отличаются от настроек Макса, но я сам выбрал такой уровень прижимной силы, и скорости в первой сессии было достаточно, чтобы выйти в финал.

Результат стал для меня сюрпризом. Я не чувствовал прессинг, хотя последний круг был волнительным, но в этом году я не чувствую прессинг, а получаю удовольствие от борьбы. У меня был темп, так что я не ожидал, что всё так закончится.

К позитивным итогам можно отнести то, что я начал понимать машину. У неё очень узкий рабочий диапазон, но сейчас я чувствую уверенность и знаю, что нужно делать в будущем».

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