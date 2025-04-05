ШЕВАДЗУЦКИЙ: «Думаю, именно поэтому пошел шквал критики на Ломаченко»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий рассказал о своем отношении к Василию Ломаченко.

– Если Усик – патриот Украины, то Василий Ломаченко получает шквал критики от болельщиков. Заслужено ли это?

– Трудный вопрос. У него свое отношение к церкви и вере, он верно стоит на этом. Возможно, ему нужно было, как известной личности, сделать заявление о войне, чего он не делал.

Думаю, что именно поэтому пошел шквал на него. Церковь ведь никого не убивает, это вера в Бога. А происходящее у нас в стране – это ужасно, это страшно, это катастрофа. Столько людей гибнет… Об этом нужно говорить.

Ранее Шевадзуцкий дал совет Александру Усику по поводу дальнейших действий в карьере.

sport.ua