"Фенербахче" обвинил тренера "Галатасарая" в провокации после матча Кубка Турции.
Турецкий клуб заявил, что Бурук провокационно упал на газон, после того как Моуринью коснулся его носа.
"Это была спланированная провокация [со стороны Бурука], и в рамках этого плана человек повел себя так, будто его "выстрелили", и профессионально упал на землю. Его неуважительные слова и действия зафиксированы на видео.
Абсурдность ситуации, когда человек, которого тронули за нос, тут же падает на землю и корчится в конвульсиях, очевидна для публики.
Очевидно, что склонность этого человека падать на землю, замеченная во время его игровой карьеры, сохраняется и в его тренерской карьере, показывая, что такое поведение является характерной чертой". – сказано в заявлении "Фенербахче".
Напомним, что "Фенербахче" вылетел из 1/4 финала Кубка Турции от "Галатасарая". После матча Жозе Моуринью ущипнул за нос Окана Бурука. Момент попал на видео.