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Футбол

Фенербахче обвинил тренера Галатасарая в провокации после матча Кубка Турции

Фенербахче обвинил тренера Галатасарая в провокации после матча Кубка Турции

    • "Фенербахче" обвинил тренера "Галатасарая" в провокации после матча Кубка Турции.

    Турецкий клуб заявил, что Бурук провокационно упал на газон, после того как Моуринью коснулся его носа.

    "Это была спланированная провокация [со стороны Бурука], и в рамках этого плана человек повел себя так, будто его "выстрелили", и профессионально упал на землю. Его неуважительные слова и действия зафиксированы на видео.

    Абсурдность ситуации, когда человек, которого тронули за нос, тут же падает на землю и корчится в конвульсиях, очевидна для публики.

    Очевидно, что склонность этого человека падать на землю, замеченная во время его игровой карьеры, сохраняется и в его тренерской карьере, показывая, что такое поведение является характерной чертой". – сказано в заявлении "Фенербахче".

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    • Напомним, что "Фенербахче" вылетел из 1/4 финала Кубка Турции от "Галатасарая". После матча Жозе Моуринью ущипнул за нос Окана Бурука. Момент попал на видео.

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