«Вашингтон» может гордиться сезоном, несмотря на 0-4 в плей-офф. Но светлого будущего у команды пока не видно

«Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» все четыре матча серии

Игроки «Вашингтона» после поражения от «Рейнджерс». Фото ХК «Вашингтон» Обозреватель «СЭ» подводит итоги чемпионата для «Кэпиталз».

«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли пулей, всухую проиграв лучшей команде регулярного чемпионата — «Рейнджерс». Относиться к такому результату с пренебрежением и жалеть о том, что более звездные по составу «Детройт» и «Питтсбург» остались за бортом плей-офф, было бы верхом цинизма.

Выступление «Кэпиталз» в нынешнем сезоне — это скромная, локальная и мимолетная, но одновременно симпатичная и поучительная история, которой можно гордиться.

Счет в серии не до конца отражает всей картины. «Вашингтон» упирался как мог, цеплялся и боролся в каждом моменте. За исключением первой игры он смотрелся очень достойно. У «Кэпиталз» были ощутимые потери в составе, что для команды с не самым мощным подбором игроков стало ощутимой проблемой. Ключевые защитники Расмус Сандин и Ник Дженсен пропустили первые три матча. Тот факт, что лучшим в составе победителей стал вратарь Игорь Шестеркин, тоже говорит о многом.

Свое право сыграть в кубковых матчах, а не смотреть за происходящим с пляжей и полей для гольфа, хоккеисты столичной команды заслужили потом и кровью. В ней полно еще совсем молодых игроков. Для них любой матч плей-офф — колоссальный опыт на будущее. То же самое можно сказать и про главного тренера Спенсера Карбери. Он блестяще проявил себя в первый же сезон, добившись того, о чем в прошлом сентябре приходилось лишь мечтать.

Видеть летящего на крыльях, как в молодости, Александра Овечкина, который поведет команду к большим победам, объективно невозможно. Молодость бывает бесконечной только в сказках. У каждого клуба есть свой цикл с подъемами и падениями. Реально на титул претендуют от силы треть команд. Остальные зализывают раны или еще готовятся к прыжку. «Кэпиталз» пик прошли несколько лет назад. Это не означает, что теперь нужно наплевать на текущие результаты. Но к ним надо относиться спокойно и не устраивать из них трагедии.

Мечтателей, верящих, что можно переформатировать команду за два-три года, рухнув на дно таблицы в надежде на высокие выборы на драфтах, должны вернуть к реальности примеры из жизни. «Детройт», «Оттава», «Баффало», «Коламбус», «Сан-Хосе» и другие никак не могут выбраться из турнирного болота, теряя год за годом впустую время и опуская собственную репутацию ниже плинтуса. Сомнительно, что пребывание в такой компании вдохновило бы владельца, менеджмент и большинство болельщиков «Вашингтона».

Домашние матчи плей-офф — это еще и хорошие деньги, и сохранение лояльности фанатской базы. Команда, которая побеждает, всегда вызывает больше уважения, чем наличие звезд в расцвете — они ничего еще не гарантируют. Достаточно посмотреть на проклятый всеми богами «Торонто». Ему не помогает ничто и никто. Большего позора, чем выдала эта команда за долгие годы, нет ни у кого в НХЛ.

Назвать будущее «Вашингтона» однозначно светлым сложно. Впереди его ждут непростые времена. Но нынешний сезон убедил в том, что у клуба есть фундамент, который поможет избежать затяжного кризиса. Наконец, Овечкин настойчиво приближается к покорению вечного рекорда Уэйна Гретцки. Это тоже интригующий сюжет, который будет создавать ажиотаж вокруг команды в течение двух ближайших лет. Какой бы ни была печаль от нынешнего поражения, «Вашингтон» провел хороший сезон и опроверг многих скептиков.

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