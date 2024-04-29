Экс-соперник Усика рассказал, за счет чего украинец победит Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший британский боксер Тони Беллью высказался о бое за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я не говорю, что Александру Усику нужно занимать центр ринга в этом поединке, ведь он не сможет тягаться с Тайсоном Фьюри весь бой. Украинцу нужно будет превосходить Тайсона, если кто-то и может это сделать – это только Александр. Он может сделать это за счет работы своих ног. Усик умеет лучше всех в мире рассчитывать дистанцию и он постоянно в бою оказывает на тебя колоссальное давление. Ты думаешь, что можешь достать его своими ударами, но на самом деле это не так», – рассказал Беллью.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua