Арда Гюлер: я мог остаться еще на год в «Фенербахче»

Гюлер о переходе в Реал

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Турецкий новичок "Реала" рассказал о нюансах перехода из "Фенербахче":

"Мы попросили "Реал" заплатить "Фенербахче" чуть больше, чем 17,5 евро. Они любезно согласились".

Я мог бы остаться в "Фенербахче" еще на один год, но я хотел показать всему миру, чего может добиться в Европе турецкий юноша из "Фенербахче"" — цитирует футболиста Fabrizio Romano.

Напомним, что Арда Гюлер летом 2023 года перешел из "Фенербахче" в "Реал" за 20 млн евро. Турецкий полузащитник в нынешнем сезоне провел в футболке "сливочных" 6 матчей, в которых забил два гола.

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