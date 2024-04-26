Тен Гаг запретил трем ведущим СМИ задавать ему вопросы на пресс-конференции

Фото: Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Гаг запретил The Sun, The Mirror и Manchester Evening News задавать ему вопросы на пресс-конференции.

Об этом сообщает BBC Sport.

Журналисты этих изданий присутствовали на пресс-конференции, но их заранее предупредили, что им не будет предложено задавать вопросы. Такое решение специалиста было спровоцировано широкой критикой после драматической победы МЮ над Ковентри в полуфинале Кубка Англии, когда команда потеряла преимущество в 3 мяча и вышла в финал только благодаря послематчевым пенальти. BBС добавило, что в этом сезоне тен Гаг запретил въезд журналистам четырех СМИ после того, как заявил, что Юнайтед не было предоставлено право на ответ на негативные истории вокруг клуба.

Ранее мы сообщали, что тен Гаг может быть уволен по завершению сезона-2023/24.

54-летний специалист возглавил клуб летом 2022 года. Из МЮ он одержал победу в Кубке лиги и дважды выходил в финал Кубка Англии. Пока клуб занимает 6 строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги с 53 очками в активе.

champion.com.ua