Мадрид. Киченок и Остапенко победили в матче первого круга

Украинско-латвийская пара начала выступление на турнире WTA 1000 в Испании

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5) — Ингрид Нил/Линда Носкова (Эстония/Чехия, Al ) 6:1, 7:5

Киченок и Остапенко выиграли первый из последних трёх сыгранных матчей. Во втором сете теннисистки смогли отыграться со счёта 3:0 в пользу соперниц.

Для украинско-латвийского это третье участие в Мадриде. В прошлом сезоне Киченок и Остапенко проиграли в первом круге, а два года назад дошли до полуфинала.

Во втором круге Людмила и Елена встретятся с дуэтом Кэти Бултер/Маркета Вондроушова (Великобритания/Чехия).

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