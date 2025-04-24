Кьяссо (W75). Завацкая вышла в четвертьфинал, обыграв вторую сеяную

Катарина Завацкая продолжает выступление на турнире ITF в Швейцарии



Катарина Завацкая (№280 WTA) во втором круге соревнований оказалась сильнее второй сеяной Хулии Риэри (№162 WTA) со счетом 6:3, 6^3.

По ходу матча украинка реализовала половину из десяти заработанных брейк-поинтов и проиграла два гейма на своей подаче.

Сегодняшняя победа стала для Завацкой первой над соперницей из топ-200 с июля прошлого года, когда она сама находилась в топ-200 и обыграла Юлию Стародубцеву на турнире WTA 125 в Бостаде.

За место в полуфинале Катарина будет бороться с Сапфо Сакеллариди из Греции (№391 WTA), которая также пробилась в основную сетку через квалификацию.



btu.org.ua