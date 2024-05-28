Ролан Гаррос. Андрееску вернулась в Тур после девятимесячной паузы

Итоги второго игрового дня в женской сетке Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Кристина Букша (Испания) — Юлия Стародубцева (Украина, Q) 6:4, 6:1

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 13) 3:6, 6:4, 6:1

Камила Осорио (Колумбия) — Ангелина Калинина (Украина) 3:6, 7:6(2), 4:1 (отказ)

Анна Калинская (-, 23) — Клара Бюрель (Франция) 7:6(3), 7:5

Бьянка Андрееску (Канада, SR) — Сара Соррибес Тормо (Испания) 7:5, 6:1

Элина Свитолина (Украина, 15) — Каролина Плишкова (Чехия) 3:6, 6:4, 6:2

Диан Парри (Франция) — Фиона Ферро (Франция, WC) 3:6, 6:3, 6:3

Ана Богдан (Румыния) — Эльза Жакмо (Франция, WC) 6:1, 6:3

Варвара Грачёва (Франция) — Мария Саккари (Греция, 6) 3:6, 6:4, 6:3

Бернарда Пера (США) — Нао Хибино (Япония) 6:2, 6:0

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, SR) — Хулия Риэра (Аргентина, Q) 6:2, 6:2

Линда Носкова (Чехия, 27) — Гарриэт Дарт (Великобритания) 7:6(3), 6:4

Бьянка Андрееску провела свой первый матч с начала августа прошлого года. Отметим, что канадка не играла на турнирах из-за проблем со спиной. Андрееску пятый раз играет в основной сетке Ролан Гаррос. Её лучший результат в Париже — третий круг в предыдущем сезоне.

Бернарда Пера провела вторую встречу с Нао Хибино на уровне Grand Slam. В 2021 году она уступила японке в первом круге Уимблдона.

Нао Хибино и Гарриэт Дарт продлили свои серии поражений: японка проиграла шестой матч подряд, а британка — пятый.

>>> Гауфф выиграла 50-й матч на уровне Grand Slam, Вондроушова и Жабер сыграют во втором круге

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua