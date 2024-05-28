Турини: В честь победы Шарля в Маранелло звонят колокола

После поула Шарля Леклера в Монако Лео Турини, ветеран итальянской гоночной журналистики и страстный болельщик Ferrari, написал в своём блоге, что в случае победы ему, скромному литературному ремесленнику, будет не под силу выразить общую радость, и для этого будет нужен талант калибра Дюма-отца или Виктора Гюго. А теперь Турини назвал Шарля «пятым мушкетёром»…

Элегантный, как Арамис. Нахальный, как Портос. Тонко чувствующий, как Атос. Талантливый, как Д’Артаньян. Ах, Дюма!..

Про Шарля вполне можно сказать, что он пятый мушкетёр.

Всё-таки есть пророки в своём отечестве! И при этом предлагаю оставить в стороне неизбежные переживания, что занимательного по ходу гонки в Монте-Карло было мало – нас это сейчас не интересует, потому что благодаря победе Шарля в Маранелло звонят колокола.

С трудом представляю, что должно было твориться в голове Леклера, когда он увидел клетчатый флаг. Он родился в Монако и в детстве, видя, как машины Формулы 1 проносятся по улице рядом с его домом, начал мечтать о том, чтобы стать гонщиком.

Надо сказать, что судьба была к нему жестока – казалось, что Гран При Монако стал для него страшной сказкой, в которой нет счастливого конца.

Но теперь я с трудом сдерживаюсь, чтобы не расчувствоваться – для людей моего возраста это нормально. Позвольте пояснить: последний раз гонщик Ferrari, стартовав с поула, победил в Монако в 1979 году. Это был Джоди Шектер из Южной Африки.

В то время я корпел над учебниками, готовясь к выпускным экзаменам. А сейчас меня прошибал холодный пот, потому что я боялся, что любая случайность может испортить нам праздник.

Леклер заслуживает того, чтобы за него так переживали, ведь он настоящий гонщик Ferrari. В субботу он провёл квалификацию в стиле Айртона Сенны, а затем начался томительный обратный отсчёт времени, и в итоге Шарль дождался того момента, когда смог после финиша Гран При дать волю радости. Точно так же радовался Айртон, когда в 1991 году наконец-то выиграл свой домашний Гран При Бразилии.

Это не только победа Шарля, но и Ferrari – весь уик-энд Скудерия действовала просто великолепно. Это признак того, что Фредерику Вассёру и его окружению удалось внушить команде, что для неё нет ничего невозможного, тем более когда оказалось, что Red Bull Racing не так уж неуязвима. Это важный сигнал всем соперникам: будем надеяться, что затянувшийся период, когда Скудерия страдала от различных комплексов неполноценности, заканчивается.

Что касается прогнозов на сезон, то Red Bull остаются фаворитами. Макс Ферстаппен – феноменальный гонщик и умеет очень быстро забывать о неудачах. Однако благодаря Ferrari и McLaren чемпионат становится более интересным, чем можно было ожидать, а это уже неплохо.

Напоследок о том, что само зрелище было довольно скучным. Полностью согласен. Возможно, те, кто недавно критиковал за то же самое гонку в Имоле, теперь изменили своё мнение. Но на этом предлагаю тему закрыть, ведь сейчас достаточно всего нескольких слов.

Настаёт время побед.

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