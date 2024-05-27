Экс-чемпион Европы рассказал, о чем жалеет Фьюри после боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион Европы Спенсер Оливер рассказал, о чем жалеет британский боксер Тайсон Фьюри после поражения в мегафайте за титул абсолютного чемпиона мира против украинца Александра Усика.

«Фьюри сказал, что Усику отдали победу из-за войны в Украине. Этими словами он себе лишь навредил. Подобное было с Джошуа, когда он проиграл бой-реванш Усику и выбросил на ринг пояса. Это бой, кипят эмоции, я все понимаю, но думаю Тайсон сейчас жалеет, что так сказал», – считает Оливер.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua