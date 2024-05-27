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Футбол

Модрич: Хочу попрощаться как Тони Кросс, это моя мечта

Комментарий старожила Реала о завершении карьеры

Модрич: Хочу попрощаться как Тони Кросс, это моя мечта

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Полузащитник "Реала" Лука Модрич дал комментарий для "El Partidazo de COPE", один из вопросов был о завершении карьеры:

    "Решение относительно моего будущего принято, но я еще не могу вам сказать".

    "Я всегда говорил, что хочу уйти на пенсию в "Реале", это то, чего я действительно хочу".

    "Это была бы мечта, это мой дом, клуб моей жизни. Я хочу попрощаться, как Тони Кроос".

    Напомним, что Финал Лиги Чемпионов 1 июня против "Боруссии Дортмунд" станет последним для Тони — он завершает карьеру.

    www.ua-football.com

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