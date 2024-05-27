Модрич: Хочу попрощаться как Тони Кросс, это моя мечта

Комментарий старожила Реала о завершении карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник "Реала" Лука Модрич дал комментарий для "El Partidazo de COPE", один из вопросов был о завершении карьеры:

"Решение относительно моего будущего принято, но я еще не могу вам сказать".

"Я всегда говорил, что хочу уйти на пенсию в "Реале", это то, чего я действительно хочу".

"Это была бы мечта, это мой дом, клуб моей жизни. Я хочу попрощаться, как Тони Кроос".

Напомним, что Финал Лиги Чемпионов 1 июня против "Боруссии Дортмунд" станет последним для Тони — он завершает карьеру.

www.ua-football.com