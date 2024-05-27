Ролан Гаррос. Монфис и Синнер выиграли стартовые матчи, три игрока одержали дебютные победы в основе «мэйджора»

Результаты второго игрового дня в мужской сетке Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Гаэль Монфис (Франция) — Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) 6:2, 3:6, 6:3, 6:4

Лоренцо Музетти (Италия, 30) — Даниэль Элаи Галан (Колумбия) 6:3, 6:3, 7:5

Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) — Янник Ганфманн (Германия) 6:3, 6:3, 6:4

Филип Мисолич (Австрия, Q) — Отто Виртанен (Финляндия, LL) 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:2

Фабио Фоньини (Италия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) 6:1, 6:1, 7:5

Томми Пол (США, 14) — Педро Качин (Аргентина) 6:2, 6:3, 6:1

Душан Лайович (Сербия) — Роман Сафиуллин (-) 4:6, 7:5, 6:4, 6:7(6), 6:4

Александр Зверев (4) (Германия) — Рафаэль Надаль (Испания, PR) 6:3, 7:6(5), 6:3

Карен Хачанов (-, 18) — Сумит Нагал (Индия) 6:2, 6:0, 7:6(5)

Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — Маркос Гирон (США) 7:6(3), 6:4, 3:6, 7:6(5)

Миомир Кецманович (Сербия) — Тьягу Монтейру (Бразилия, Q) 6:2, 6:1, 4:6, 7:5

Даниил Медведев (-, 5) — Доминик Кёпфер (Германия) 6:3, 6:4, 5:7, 6:3

Гаэль Монфис 17-й раз играет в основной сетке домашнего «мэйджора», и только дважды ему не удавалось преодолеть стартовый барьер (2005, 2020). В следующем матче француз встретится с Лоренцо Музетти и попробует впервые за пять лет выйти в третий круг Ролан Гаррос.

Йозеф Ковалик десятый раз играет в основной сетке на «мэйджоре» и одержал первую победу. Для словака это четвёртое выступление в основе Ролан Гаррос.

Маттео Арнальди (Италия) — Артур Фис (Франция, 29) 6:3, 4:6, 6:4, 6:2

Стефанос Циципас (Греция, 9) — Мартон Фучович (Венгрия) 7:6(7), 6:4, 6:1

Бен Шелтон (США, 15) — Уго Гастон (Франция) 3:6, 6:3, 6:4, 6:4

Генри Сквайр (Германия, Q) — Макс Пёрселл (Австралия) 6:2, 6:2, 3:6, 4:6, 7:6(10)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) — Ёсихито Нисиока (Япония) 6:2, 6:4, 6:4

Квон Сун Ву (Южная Корея, PR) — Эмил Руусувуори (Финляндия) 6:3, 6:4, 6:3

Денис Шаповалов (Канада, PR) -Люка ван Аш (Франция) 6:3, 6:3, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США, 25) — Маттиа Беллуччи (Италия, Q) 6:3, 3:6, 6:7(6), 6:4, 6:4

Александр Шевченко (Казахстан) — Аслан Карацев (-) 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4

Себастиан Баэс (Аргентина, 20) — Густаву Эйде (Бразилия, Q) 4:6, 6:3, 6:1

Павел Котов (-) — Кэмерон Норри (Великобритания, 32) 4:6, 6:3, 3:6, 7:6(5), 6:2

Янник Синнер (Италия, 2) — Кристофер Юбэнкс (США) 6:3, 6:3, 6:4

Филип Мисолич и Генри Сквайр впервые в карьере играют в основной сетке турнира Grand Slam и провели свои первые пятисетовые матчи.

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