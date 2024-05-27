Майку Тайсону оказали неотложную медицинскую помощь. Что случилось?

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 KO) выйдет в ринг против блогера Джейка Пола (9-1, 6 KO), сейчас активно занимающегося бойцовской карьерой. Бой Майка с Джейком Полом запланирован на 20 июля.

По информации NY Post, Майку Тайсону недавно оказали неотложную медицинскую помощь. Легендарному боксеру стало плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. Во время перелета Майка начало тошнить и произошло головокружение из-за обострения язвы.

Отмечается, что сейчас здоровью Майка ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что Тайсон и Пол добились изменения статуса своего поединка.

sport.ua