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Футбол

Довбик попал в золотую сборную от Marca, Лунин — в серебряную

Украинцы — в числе лучших

Довбик попал в золотую сборную от Marca, Лунин - в серебряную

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Авторитетное испанское издание Marca представило три варианта символической сборной сезона в Ла Лиге — золотой, серебряной и бронзовой.

    Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик попал в золотую команду, а украинец "Реала" Андрей Лунин оказался в воротах серебряной.

    Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2023/24. Лунин, в свою очередь, отлично проявил себя пока, отсутствовал травмированный бельгиец Тибо Куртуа.

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    Довбик попал в золотую сборную от Marca, Лунин - в серебряную

    Довбик попал в золотую сборную от Marca, Лунин - в серебряную

    Довбик попал в золотую сборную от Marca, Лунин - в серебряную

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