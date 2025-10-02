Connect with us
Футбол

Фейеноорд – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фейеноорд – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    • "Астон Вилла" прервала шестиматчевую безвыигрышную серию двумя победами подряд. В том числе взяла верх над "Болоньей" в поединке первого тура ЛЕ. "Фейеноорд" хоть и удачно играет во внутреннем чемпионате, но в еврокубках пока ему не слишком идет. Сегодня у нидерландцев будет попытка заработать первые очки в свою копилку после поражения от "Браги".

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football

    • В прямом эфире этот матч будет транслировать телеканал Megogo Футбол 2. Стартовый свисток прозвучит в четверг 2 октября в 22:00.

    Фейеноорд – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    3.05 3.50 2.34 Узнать больше

    Лига Европы

    Этап лиги, второй тур

    "Де Кейп" (Роттердам)

    Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)

    Трансляция матча

    Фейеноорд – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Фейеноорд – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Фейеноорд – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    Фейеноорд – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Трансляція матчу Феєнорд – Астон Вілла Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis