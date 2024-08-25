У Гвардиолы спросили, считает ли он Холанда самым совершенным форвардом: Самый потрясающий нападающий – Месси

Наставник Манчестер Сити надолго запомнит сотрудничество с Лионелем

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Несмотря на впечатляющую статистику Эрлинга Холанда, тренер "горожан" все еще предпочитает аргентинскую легенду.

"Самый потрясающий форвард, которого я видел, – Лионель Месси. Я никогда не видел ничего подобного".

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"У Эрлинга потрясающая статистика. Я понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите про центрального нападающего: вы говорите про парня, который забивает голы. Я думаю, что Эрлинг может рассматриваться в этом контексте на уровне Криштиану и Месси. У него была очень хорошая статистика в Германии, и в АПЛ то же самое. И он продолжит забивать", – заявил тренер.

Напомним, что Гвардиола последний раз тренировал Лео 12 лет назад.

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