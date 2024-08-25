Цинциннати. Швёнтек за 2,5 часа вышла в полуфинал, обыграв “нейтральную” Андрееву

На турнире WTA 1000 в США состоялся первый четвертьфинальный матч
Цинциннати, США • 13-19 августа • хард • $3,211,715
Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Четвертьфинал
Ига Швёнтек (Польша, 1) – Мирра Андреева (-) 4:6, 6:3, 7:5
В решающем сете обе теннисистки защищали свои подачи, однако в 11-м гейме Швёнтек удалось сделать брейк, а в следующем, отыграв брейк-поинт соперницы, полька реализовала первый же матчбол.
Швёнтек выиграла десятый из десяти сыгранных четвертьфиналов в этом году и одержала 30-ю победу на турнирах WTA 1000 в сезоне. По этому показателю её обходит только Серена Уильямс, которая в 2013 году выиграла 36 матчей на таком уровне.
Также сегодняшняя победа стала для польки 15-й подряд на турнирах WTA 1000. Напомним, что в мае Ига выиграла титулы на грунтовых кортах в Мадриде и Риме.
Швёнтек второй сезон подряд вышла в полуфинал турнира в Цинциннати. В прошлом году она уступила на этой стадии будущей чемпионке Коко Гауфф. Следующая соперница польки определится в матче Арина Соболенко (-, 3) – Людмила Самсонова (-, 10).
Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram