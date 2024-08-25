Цинциннати. Швёнтек за 2,5 часа вышла в полуфинал, обыграв “нейтральную” Андрееву

На турнире WTA 1000 в США состоялся первый четвертьфинальный матч

Цинциннати, США • 13-19 августа • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Мирра Андреева (-) 4:6, 6:3, 7:5

В решающем сете обе теннисистки защищали свои подачи, однако в 11-м гейме Швёнтек удалось сделать брейк, а в следующем, отыграв брейк-поинт соперницы, полька реализовала первый же матчбол.

Швёнтек выиграла десятый из десяти сыгранных четвертьфиналов в этом году и одержала 30-ю победу на турнирах WTA 1000 в сезоне. По этому показателю её обходит только Серена Уильямс, которая в 2013 году выиграла 36 матчей на таком уровне.

Также сегодняшняя победа стала для польки 15-й подряд на турнирах WTA 1000. Напомним, что в мае Ига выиграла титулы на грунтовых кортах в Мадриде и Риме.

Швёнтек второй сезон подряд вышла в полуфинал турнира в Цинциннати. В прошлом году она уступила на этой стадии будущей чемпионке Коко Гауфф. Следующая соперница польки определится в матче Арина Соболенко (-, 3) – Людмила Самсонова (-, 10).

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