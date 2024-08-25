В Williams могут расстаться с Сарджентом ещё до Монцы

Серия аварий Логана Сарджента продолжилась на третьей тренировке в Зандфорте, которая фактически была сорвана.

Шасси чудом уцелело, но двигатель и коробка передач получили серьезные повреждения – и в Williams не смогли восстановить машину к квалификации.

Американец в этом году наколотил столько машин, что команда понесла существенные финансовые потери. В Williams не стали продлевать с ним контракт – в следующем году напарником Алекса Элбона станет Карлос Сайнс, но расставание может произойти ещё раньше.

По информации немецкого Auto Motor und Sport, терпение руководства иссякло и Логана уже на следующей неделе в Монце может заменить Мик Шумахер.

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