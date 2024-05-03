Джордж Расселл: Я был бы рад стать напарником Макса

Джордж Расселл заявил в Майами, что будет только за, если в следующем году его напарником станет Макс Ферстаппен…

Джордж Расселл: «Мне нравится эта идея! В 2022-м я пришёл в Mercedes, где много лет побеждал Льюис Хэмилтон. Это серьёзный вызов для любого гонщика – стать его напарником, выступать в команде, за которую он гонялся столько лет. Но я верю в себя. Я считаю, что нужно сразиться с лучшими из лучших за рулём такой же машины, чтобы доказать, на что ты способен.

Льюис был моим напарником на протяжении последних трех лет, каждый гоночный уик-энд мы мотивировали друг друга выкладываться полностью. А теперь я был бы рад приходу Макса, если такое случится. Я хочу бороться с лучшими. Я сказал Тото Вольффу, что буду рад выступать с любым гонщиком, хотя ему не нужно спрашивать моё мнение или точку зрения, чтобы принять решение.

Имея шанс подписать гонщика, уровня Макса, любая команда постарается этим воспользоваться. Я счастлив, что сейчас являюсь напарником Льюиса, который по статистике до сих пор является величайшим гонщиком всех времен, неделю за неделей сражаюсь с ним. Было бы здорово после этого сразиться с Максом.

Для Mercedes это долгосрочный проект, в 2026-м сменится регламент, поэтому важно, чтобы между сезонами 2025 и 2026 года в команде была гармония. Но, в конечном счете, наибольшее влияние на результат окажут 2000 человек, работающие на базе над силовой установкой, шасси и новым топливом.

Но, как я уже сказал, если бы вы могли подписать Макса, какая команда не сделала бы это?»

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