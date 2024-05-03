Куртуа вернется в матче с Кадисом. Стала известна судьба Лунина

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Вратарь Реала Тибо Куртуа вернется к игре в домашнем матче 34 тура испанской Ла Лиги против Кадиса.

Об этом сообщает Marca.

Бельгиец проведет первый за 322 дня официальный поединок. Отмечается, что тренерский штаб «сливочных» не будет рисковать Куртуа и даст ему сыграть один тайм. Вторую половину игры проведет испанский голкипер Реала Кепа Аррисабалага.

Украинский вратарь Андрей Лунин будет играть в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против Баварии, однако в случае выхода в финал турнира ворота Реала может защищать именно Куртуа. Накануне подопечные Карло Анчелотти расписали боевую ничью с мюнхенцами.

Матч Реал Мадрид — Кадис состоится в субботу, 4 мая, в 17:15 по киевскому времени. Смотреть поединок можно на медиасервисе MEGOGO.

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